هكذا استمتعت كورتنى كاردشيان بوقتها مع ترافيس باركر في غرب هوليوود

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القاهرة - سامية سيد - عادت كورتنى كاردشيان من رحلة أسبن التى قضتها مع أطفالها مؤخرا لتقرر على الفور قضاء وقت ممتع مع صديقها النجم العالمى ترافيس باركر.

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكورتنى كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عام ) خلال توجهها لتناول وجبه الغذاء مع ترافيس باركر وذلك فى غرب هوليوود .

ظهرت كورتنى كارشيان بإطلالة كلاسيكية مميزة حيث اختارت ان ترتدى ملابسها كاملة باللون الأسود ، إضافة الى حذاء ذو تصميم مميز حمل توقيع دار أزياء " Dr. Martens " وصل سعره الى 149 جنية إسترلينى ، فى حين اختار ترافيس باركر أن تكون اطلالته " كاجوال " بسيطة مكونه من " تى شيرت " باللون الأحمر و بنطلون باللون الأسود إضافة الى حذاء رياضى بنفس اللون.

حرص الثنائى كورتنى كاردشيان و ترافيس باركر على ارتداء القناع الواقى وذلك من اجل تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن النجمة العالمية كورتنى كاردشيان خطفت الأنظار و الاذهان خلال الأيام الماضية بعد كشفها عن واحدة من صور احتفالها بـ St. Patrick's Day، حيث نشرت كورتنى على الـ Stories الخاص بصفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" صورة التقطتها بطريقة الـ selfie ظهرت خلالها وهى ترتدى شعرا مستعارا قصيرا باللون الأخضر احتفالا بـSt. Patrick's Day، كما استعرضت بعض الأجواء الاحتفالية بهذا اليوم فنشرت صورة لكعكة احتفال Little House Confections والذى يتبرع بجزء من أرباحه لمنظمات مختلفة فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية انتشار وباء كورونا.