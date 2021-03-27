شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يعلن تعافيه من فيروس كورونا وسلبية المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "الحمد لله .. COVID 19 PCR: Negative .. شكرا علي سؤالكم و ربنا يحفظكم و يحفظ حبايبكم".

وفى سياق آخر، وجه المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة، قبل أيام رسالة إلى الكينج محمد منير، معربا عن سعادته البالغة للعمل معه منذ تعاونهما معا في العام 2003 قبل 18 عام من الآن، حينما طرح الكينج أغنيات "أحمر شفايف" و"ابكي" و"بحر الحياة".

وشارك أمير طعيمة، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة تجمعه بالكينج محمد منير، معلقا: "أول مرة اشتغلنا مع بعض عام 2003 في أحمر شفايف وابكي وبحر الحياة، ومن وقتها وكل مرة بنعمل حاجة سوا بحس بنفس إحساس السعادة اللي حسيته أول مرة.. معندناش غير منير واحد ربنا يديم عليك الصحة والإبداع يا كنج".

وتعاون الشاعر أمير طعيمة، مع الفنان محمد منير في بعض الأغنيات كان من أحدثها أغنية "مهموم" التي طُرحت في العام 2019، وكان قد تعاون معه أيضا في أغاني "أحمر شفايف" و"ابكي" و"بحر الحياة".