شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد شخصية حقودة وشقيقة نيللى كريم في مسلسل "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة تارا عماد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تجسد من خلال مسلسل "ضد الكسر" شقيقة بطلة العمل الفنانة نيللى كريم، وهى شخصية حقودة ومعقدة إلى حد ما، وتقدمها تارا بشكل جديد عن اعمالها السابقة .

وأضافت العمل يحمل عدد من المفاجآت من خلال الشخصية التي تقدمها من خلاله حيث تعتبرها خطوة مهمة في مشوارها الفني، وتراهن عليها بقوة .

مسلسل "ضد الكسر" يشارك فى بطولته الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب .

وتقدم تارا عماد في مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، شخصية الفتاة الصعيدية "نجاة"، وهي فتاة طيبة جدًا ونقية، وقوية وقلبها كبير، وهي متحمسة جدًا لأن الناس سيشاهدونها بلهجة مختلفة وشكل مختلف، وكانت تتمنى تقديم دور صعيدي، وأحداث المسلسل ثقيلة وحلوة ومليانة، وهي متحمسة لمشاهدته.

ويشارك في بطولة مسلسل "موسى" سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.