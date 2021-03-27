شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب عن "ألمظ وسى عبده": العرض يمثل التراث المصرى للحقبة المليئة بالطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفى الخاص بعرض "ألمظ وسى عبده" من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان عادل عبده، وذلك على مسرح البالون، بحضور كل من أبطال العرض، وهم: مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبنى الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن" والفنانة القديرة سميحة أيوب، وكذلك الفنان مجدى صبحى والفنانة مديحة حمدى، ومخرج العرض الفنان مازن الغرباوي.

ودعا مخرج العرض مازن الغرباوي، فى بداية المؤتمر، للوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث قطارى سوهاج، ثم ألقى عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية كلمته، قائلا: عرض "ألمظ وسى عبده" استطاع أن يعيد هوية المكان، فهو عرض غنائى يتحدث عن ألمظ وسى عبده ولا بد أن يراها كل الأجيال ليعرف تاريخ مصر، ووجه الشكر لمخرج العرض وكل الأبطال القائمين على العرض المسرحى، وتمنى أن يلقى العرض قبول واستحسان الجماهير؛ لأنه عرض ذو قيمة كلاسيكية ممزوج بالتقنيات الحديثة.

وقالت سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب، أتمنى أن ينال العرض إعجاب الحضور، فالعرض يمثل التراث المصرى للحقبة المليئة بالطرب، ومن خلالها نتعرف على سياسة مصر.

وأعرب أبطال العرض مروة ناجى ووائل الفشنى ولبنى الشيخ وإميل شوقى عن سعادتهم البالغة بالتعاون مع سيدة المسرح المصرى سميحة أيوب والذى كان يعتبر حلما من أحلامهم، وقال الفنان حسن العدل إن المسرح المصرى سيظل عظيما؛ لأنه بُنى على أكتاف عظماء، ورغم المحن التى نمر بها سيظل المسرح المصرى أبو الفنون، وعرض "ألمظ وسى عبده" هو سيمفونية جميلة مبهرة بكل عناصرها.

يذكر أن عرض " ألمظ وسى عبده " يتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بطولة كل من: مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبنى الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.