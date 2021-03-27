شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. شاهد أجمل صور كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة كندة علوش بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 27 مارس تخرجت من قسم الدراسات المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست كذلك الأدب الفرنسي.

تزوجت كندة علوش من النجم عمرو يوسف، وعقد الزفاف في يناير 2017، وفي 2018 رزقت بابنتها حياة، لذلك شاهد أجمل صور كندة مع زوجها عمرو يوسف.



عمرو يوسف مع زوجته كندة علوش



كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف



كندة علوش و عمرو يوسف



كندة و عمرو 1



كندة و عمرو

وبدأت كندة مسيرتها الفنية كمساعدة مخرج في المسرح ثم في السينما من خلال فيلمي المهد للمخرج الهولندي هافال أمين، وحفلة صيد للمخرج السوري نبيل المالح. كما أخرجت الفيلم الوثائقي في مهب الريح الذي يتحدث عن معاناة العمال السوريين في لبنان.

وانطلقت في التمثيل بالدراما التلفزيونية السورية في 2005 بأعمال حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أشواك ناعمة، شغف، الظاهر بيبرس، وفي 2006 شاركت في مسلسلي أحقاد خفية وحسيبة، وفي العام التالي شاركت في بطولة فجر آخر، سلطانة، ظل امرأة، حكم العدالة، جنون العصر، يوم ممطر آخر وعرفها الجمهور المصرى لأول مرة من خلال دورها في مسلسل أهل كايرو ثم فيلم ولاد العم للمخرج شريف عرفة.

وعن سبب حبها للفنان عمرو يوسف، قالت الفنانة كندة علوش في لقاء سابق ببرنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس:" مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لأنى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى في ايه"، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه فيه كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختزلها في صفة واحدة وهى أنه "نبيل"، لأن هذا يعنى أنه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه".