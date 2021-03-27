بعد إجرائه جراحة في المخ.. إيناس عز الدين تعلن خروج نجلها من العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن خروج نجلها الصغير من غرفة العمليات بعد إجرائه جراحة في المخ.

وكتبت "إيناس" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "‏اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الشكر ولك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ابني ونور عيني خرج من العملية".

وكانت إيناس عز الدين، كشفت أمس عن إجراء نجلها لعملية جراحية في المخ.

ونشرت إيناس، صورة لها معه عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "يا رب ارحمه برحمتك.. هو فرحتي، هو ابني روحي.. افرحني بشفائه يا الله ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".

وكتبت تدوينة أخرى عبر حسابها على "فيسبوك": "يارب والنبي بحق الأيام المفترجة رده لا تحرمني رؤيته.. اللهم اجمعني به عاجلا غير أجلا.. اللهم هون علي ابني أعز ما أملك ورده ليا سالما.. أنت الحياة وأحلى حاجة في حياتي.. يا رب خليك جنبي يا عظيم يا مغيث أغثني".

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين مشاركتها في مسلسل "أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان وصابرين وأحمد صفوت وهنادي مهنا، تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.

