بالصور| بحضور أبطاله.. مؤتمر صحفي عن "ألمظ وسي عبده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم في مسرح البالون اليوم السبت 27 مارس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده"، وبدأ بالوقوف دقيقة حدادا على روح ضحايا حادث تصادم قطاري الصعيد الذي وقع أمس الجمعة.

وأكدت "سيدة المسرح العربي" الفنانة القديرة سميحة أيوب، في كلمتها على أهمية العرض في تقديمه للتراث والفن الغنائي المصري القديم.

وقال الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إن العرض يعيد تقديم الهوية المصرية بطريقة كلاسيكية ممزوجة بالتقنيات الحديثة.

وأعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها وخوفها من الوقوف أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، التى كان العمل المشترك معها بمثابة حلم فاق كل توقعاتها.

وأعرب الفنان وائل الفشني عن سعادته بوجود صورته بجوار صورة القديرة سميحة أيوب على نفس الأفيش.

وأشار إلى أن كواليس العمل كانت ممزوجة بالمحبة والتعاون.

أقيم المؤتمر بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان مجدي صبحي والفنانة مديحة حمدي.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفى عوض، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي.