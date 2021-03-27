بطولة خالد النبوي.. هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "تعالوا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انتهى الموسيقار هشام خرما من تسجيل الموسيقى التصويرية لفيلم "تعالوا مصر - Come to Egypt" لترويج السياحة المصرية، والمقرر عرضه يوم السبت 3 أبريل المقبل.

الفيلم الدعائي والترويجي عن الحضارة المصرية الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، وتم تصويره في عدد من المناطق الأثرية الشهيرة مع تسليطه الضوء على المشاريع المصرية الضخمة الجديدة، من بينها المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والأهرامات، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومختلف المناطق الأثرية على مستوى مصر وحتى المقابر المكتشفة حديثا.

ومن جانبه أعرب هشام خرما عن فخره بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفه بـ"العالمي"، نظرا لكونه فيلما يمثل مصر أمام العالم ويبرز سحر تاريخها وعراقة حضارتها القديمة، مع إبراز كنوزها الأثرية وبث دماء الترويج في شرايين السياحة الداخلية والخارجية، من منظور تعريفي وتوعوي لمصر وآثارها، مشيدًا برؤية المخرج تامر العشري المميزة في إخراج الفيلم، ودور المنتجين محمد السعدي وإيهاب جوهر، وحرصهما على إظهار الفيلم في أعلى جودة تمثل مصر وحضارتها.

وأعدت وزارة السياحة والآثار الفيلم في إطار خطتها العالمية للترويج للمقاصد السياحية المصرية وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مع نشر التوعية الشعبية للمواطنين عن المناطق الأثرية وتعريفهم بالحضارة التاريخية.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم الترويجي الجديد بشكل رسمي يوم 3 أبريل تزامنًا مع الحدث العالمي المنتظر "الرحلة الذهبية"، بنقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصري في التحرير إلى بيتها الجديد في متحف الحضارة.

ويشهد الموكب التاريخي نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكا و4 ملكات، ويتم بث المسيرة الملكية بشكل مباشر أمام أعين العالم أجمع.

ووضع هشام خرما لمسته الموسيقية مؤخرا في تقديم الفيلم الدعائي لمدينة العلمين الجديدة من بطولة الفنان أحمد حلمي عبر أغنية "حلوة بلادي السمرا"، ومن قبلها وضعه موسيقى افتتاحية منتدى شباب العالم، وموسيقى النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.