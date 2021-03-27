الفنان أحمد عزت يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد عزت، إصابته وأفراد أسرته، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عزت، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ضيف تقيل جالي أنا والأسرة من أسبوع يدعى كورونا، والحمد لله في طريقه للرحيل، تجربة بايخة، ربنا يهون على الناس جميعا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عزت مسلسل "الاختيار" 2020، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.

أحمد عزت بدأ مشواره منذ الطفولة، واشتهر عندما جسد دور "الدكتور خليل حسن خليل" وهو طفل في مسلسل "الوسية"، و"على البدري" صغيرا في "ليالي الحلمية"، ومن أعماله أيضا: "ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثاني، دمعة على خد القمر" وغيرها.