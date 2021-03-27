ترشيح بيومي فؤاد لبطولة حملة إعلانية جديدة في رمضان.. أعرف تفاصيلها

ياسر رشاد - القاهرة - رشح المهندس نبيل بشرى رئيس مجلس إدارة شركة نانا سيكرت الخاصة بتصنيع البطاطين في مصر واالشرق الأوسط، الفنان بيومي فؤاد وذلك لخوض الحملة الإعلانية الجديدة للشركة والتي من المقرر أن يبدأ في التحضير لها وتصويرها عقب شهر رمضان، وذلك بسبب انشغال الفنان بيومي فؤاد بتصوير عدد من أعماله الفنية التي يخوض بها الموسم الدرامي الرمضاني .

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بيومي فؤاد ينضم لـ فيلم "العاشق"

وقررت الشركة أن تخرج الحملة الدعائية لها خلال فصل الصيف تمهيدا لاستقبال فصل الشتاء، وسيتم تصوير الحملة الإعلانية بعدد من محافظات مصر، وبفكرة مختلفة تماما تتضمن شكل فني، ومن المقرر أيضا أن يشارك في هذه الحملة مجموعة كبيرة من مشاهير الفن .

من جانب آخر أنضم الفنان بيومي فؤاد ، لفريق عمل فيلم "العاشق"

بطولة أحمد حاتم و أسماء أبو اليزيد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد شخصية محورية داخل أحداص العمل.

فيلم “العاشق” بطولة كل من أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين، وبيومي فؤاد،تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي ، وجاري حاليًا انتهاء جميع التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في الفيلم.

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