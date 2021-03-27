كريم عبدالعزيز : ياسمين عبدالعزيز الممثلة مش أختي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب النجم كريم عبد العزيز ، عن شعور فقدانه فترة طفولته طول الوقت وليس في لحظات معينة ، جاء ذلك خلال لقاءه في برنامج "ماما دوت أم"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على قناة CBC.

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قال كريم عبد العزيز: "أكثر حاجة واحشاني عمارتنا زمان في العجوزة وجيراني، وأصحاب زمان في المدرسة والنادي.

أنا كنت الطفل الأول، وبعدين أختي ياسمين، مش الممثلة. الناس فاكرة من زمان إن ياسمين عبد العزيز أختي. كنت شقي جدا، وميال لشخصية الأستاذ عادل إمام في « مدرسة المشاغبين » وأعمل مصايب."

وعن سبب إقلاله من الظهور مع ابنته ملك وابنه علي، قال: "ملك بتتكسف جدا من الكاميرا، لكن لما تتقفل الكاميرا تقلب عفريت في البيت، وعلي

بيحب الكاميرا شوية، ويحب يهزر. ولما تيجي فرصة أو مناسبة حلوة بأطلعهم معايا."

وكشف كريم عبد العزيز عن موقف حصل قبل ولادة طفلته الأولى، عندما علم هو وزوجته من الطبيب في بداية الحمل أنهما سيستقبلان ولدا جميلا، فأعد غرفة واشترى أشياء مناسبة، وقبل الولادة بحوالي 20 يوما اكتشفا أن طفلهما الأول سيكون بنتا.

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