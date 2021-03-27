محمود حميدة عن برنامج رامز جلال: مقلب بإتفاق مسبق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم الكبير محمود حميدة أن ظهوره في أحد البرامج السابقة لرامز جلال كان باتفاق مسبق، جاء ذلك خلال جلسة صحفية مقامة على هامش مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .

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وقال حميدة إنه لن يظهر هذا العام في برنامج رامز

جلال، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه أو أي من فريق عمل البرنامج هذا العام.

وعن ظهوره من قبل في برنامج لرامز جلال، قال: "قابلني من قبل وطلب مني الظهور معه قائلا: (نفسي أنول شرف مقلب معاك يا أستاذ)"، وكشف

حميدة أنه وافق على الظهور ولكن بشرط أن تكون مفاجأة له وأن ينجحوا في خداعه للظهور في البرنامج.

وأكد حميدة أنه لم يكن قادرا على شكواه لأنه يحبه على المستوى الشخصي.

يذكر أن محمود حميدة ظهر مع رامز جلال في برنامج "رامز تحت الأرض" في عام 2017.

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