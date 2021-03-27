شاهد.. جنين يدخل إلى رحم أمه بعمر 15 عاما

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

واقعة غريبة شهدتها مقاطعة جادسدن الأمريكية بعد ولادة طفل من جنين مجمد لمدة 15 عاما بحالة صحية جيدة.

أنجب زوجان من مقاطعة جادسدن في ولاية فلوريدا الأمريكية طفلاً يتمتع بصحة جيدة بعد تبني جنين تم تجميده لمدة 15 عامًا.

وبحسب موقع “mysuncoast” الأمريكي، تم التبرع بنوح لوكالة التبني باعتباره جنينًا صغيرا “مضغة”، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة الجنين.

وبحسب المصدر، قرر أماندا وجيريمي ليفاند تبني الجنين، بعد صراع طويل مع مشاكل الخصوبة، وأنجبا نوح في فبراير/شباط الماضي.

وشارك الزوجان قصتهما لأنهما يأملان في أن تلهم هذه الحادثة الأزواج الآخرين الذين واجهوا نفس المشكلات التي واجهوها سابقا.

تقول أماندا ليفاند: “كان الأمر يستحق كل هذا العناء… بعد العقم، كنا نتوق إلى طفل مشاغب للغاية (يشاغب في المنزل)”.

وتضيف ليفاند: “تم تجميده (نوح) في شهر أغسطس/ آب عام 2005، وكان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما وُضع بداخلي!”

وبعد عقد ونصف من العيش في حالة جمود عميق، ولد نوح في المركز الطبي الإقليمي بالعاصمة في فبراير/ شباط. أمضى أسبوعًا في الحاضنة قبل العودة إلى المنزل.

يقول والد الطفل، جيريمي ليفاند: “إنه مجرد طفل لطيف للغاية… أصبح هذا ممكنًا من خلال عملية لم يسمع بها الكثيرون من قبل تدعى تبني الأجنة”.

وتقول الأم: “لديهم (وكالة التبني) قائمة بالملفات الشخصية على الإنترنت، وتتوفر العشرات من ملفات تعريف الوالدين من خلال معهد فلوريدا للطب التناسلي، مما يسمح للأشخاص بالتصفح من أجل طفل أحلامهم.

وبدوره يشير أب الطفل إلى وجود فكرة مسبقة عن طبيعة الجنين: “لقد حصلنا على بعض الخصائص الأساسية للشخصية والتاريخ الطبي، بالإضافة إلى الخصائص الجسدية”.