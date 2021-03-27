"أبوظبي للفنون" تناقش قيم القراءة والمعرفة

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

نظمت مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي بالتعاون مع مؤسسة السويدي ضمن فعاليات شهر القراءة الوطني ندوة نقاشية افتراضية ناقشت خلالها محاور القراءة المختلفة ومن بينها الأسرة والمدرسة والإعلام والتحدي التقني.



شارك في الندوة الدكتور جمال مقابلة والدكتورة مريم السويدي من جامعة الامارات ، والدكتورة منى العامري من دائرة التعليم والمعرفة، والشاعر والإعلامي عبدالله الهدية وعلاء زين من مؤسسة الفطيم التعليمية وأدارتها سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والاعلام في المؤسسة.

وناقش ضيوف الندوة أهمية اعتبار القراءة من المحركات الرئيسية لنهضة الشعوب والحضارات على اختلافها وتنوعها، والدور الأسري في تعزيز ثقافة القراءة واستدامتها، والفرق بين الحديث الأدبي والحديث العلمي، وكيفية تحسين مستوى النص القرائي ومصادره، والرسائل الأدبية وتأثيرها في العصر الحديث، وتأثير التحول والتطور الرقمي على القراءة، وكيف تأثرت عادات القراءة في العالم العربي في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون ..إن القراءة هي بوابة المعرفة وإن اعتماد دولة الإمارات شهر مارس شهراً القراءة يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ ثقافة القراءة لإعداد أجيال قارئة قادرة على حمل لواء المعرفة وإكمال مسيرة التنمية المستدامة وهي أيضا دعوة لمجتمعاتنا للإهتمام بالقراءة لأن الأمة التي تقرأ هي الأمة التي ترقى.