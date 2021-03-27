أصالة في مرمى الإنتقادات بسبب الراحلة ميادة بسيليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت الفنانة السورية لانتقادات لاذعرة بسبب تأخرها في تقديم واجب العزاء بمواطنتها وزميلتها ميادة بسيليس التي وافتها المنية منذ نحو 10 ايام عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان الذي أعلن عن إصابتها به زوجها الموسيقار سمير كويفاتي في شهر شباط (فبراير) الماضي.

وكتبت أصالة نصري في حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”: “أعزّي شعبي السوري الحبيب بوفاة أيقونه من أيقونات الموهبه والثقافه والحضور السيده الفنانه الكبيره ميادة بسيليس. لزوجها الملحن الكبير الأستاذ سمير كويفاتي وعائلتها وجميع محبيها مواساتي ودعواتي لكم جميعاً شعب وطني العظيم سوريا أن يعينكم الله على فقد الغوالي. حفظكم الله أهلي وأحبتي وناسي. مياده بسيليس سوريا”.

وخلفت الراحلة نحو 14 مجموعة غنائية، إضافة إلى عدد من الأغنيات الوطنية، وشارات المسلسلات الدرامية، مثل: “إخوة التراب” و”أيام الغضب”، كما نالت العديد من الجوائز من أبرزها جائزة الذهبية لـ”كذبك حلو” كأفضل أغنية عربية في عام 1999.

وبسيليس من مواليد مدينة حلب التي قدّمت أبرز المطربين السوريين، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب، حين سجلت “أصل الغرام” وكانت الأولى في برنامج الهواة.

وصدر ألبومها الأول في عام 1986 مع أغنية “يا قاتلي بالهجر”، وتابعت عبر “خلقت جميلة”، و”أبانا” (ترانيم دينيّة).

وفي عام 1993 قدّمت مجموعتها الرابعة “بقلبي في حكي”، واستمرت بـ”شجرة العيد ” (أغاني ميلاديّة)، ثم “أمسية ميلادية” (ترانيم دينيّة)، قبل أن تطرح “حنين ” و”مريميات”.