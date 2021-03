شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سهرتهما الصاخبة.. هل تعيش مايلى سايروس قصة حب مع YungBlud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية مايلى سايروس تعيش قصة حب جديدة خلال هذه الفترة وهو ما أظهرته عدد من الصور .

سجلت عدسات أحد مصورى " البابارتزى " عدة صور لمايلى سايروس البالغة من العمر ( 28 عام ) خلال قضائها سهرة صاخبة مع المغنى الشهير "YungBlud " البالغ من العمر ( 23 عام ) فى غرب هوليوود و كان بصحبتهما عدد من أصدقائهما المقربين.

وظهر النجم الشهير " YungBlud " بعدد من الصور التى نشرها موقع " ديلى ميل " وهو يدلل مايلى سايروس خلال السهرة .

وبعد أن تم تداول صور النجمين مايلى و YungBlud خلال سهرتهما بدأت التكهنات تنتشر حول وجود قصة حب سرية بينهما لم يفصح أى منهما عنها أو التلميح بها .

وما لفت الأنظار أن تواجد النجمين مايلى سايروس و YungBlud فى مكان مغلق بين عدد من أصدقائهما بدون ارتداء القناع الواقى من أجل تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم .

يذكر أن مايلى سايروس أطلقت مؤخرا كليب "Angels Like You" الذى حقق نجاح ملحوظ ، وقد أشارت التقارير إلى أن كليب "Angels Like You" تم تصويره فى شهر فبراير الماضى، بالتزامن مع إحياء مايلى حفلا أقيم مباشرة قبل مباراة Super Bowl، حيث كان حفل مايلى من أجل العاملين فى مجال الرعاية الصحية.