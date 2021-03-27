شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أطفال الفن يكشف: حكايات جورج سيدهم الأب الذى لم ينجب "صور وفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فنان عبقرى موهوب شارك وأسس فى أشهر فرقة كوميدية "ثلاثى أضواء المسرح" وقدم عدد كبير من الأعمال الفنية التى أبدع فيها ورسم البسمة على شفاه الملايين، وعاش مأساة إنسانية وفترة محنة وصبر مع المرض لسنوات طويلة حتى وفاته..هذه هى الصورة التى نعرفها عن الفنان الراحل جورج سيدهم الذى تحل الذكرى الأولى لوفاته اليوم ، حيث رحل عن عالمنا بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض فى 27 مارس من العام الماضى.

كان فى حياة جورج سيدهم الكثير من الجوانب التى لا نعرفها، ففى حياته الخاصة ورغم أنه لم ينجب إلا أنه كان أب حنون لكل الأطفال الذين تعامل معهم أو اكتشفهم وهم كثيرون.

وكان من بين الأطفال الذين اكتشفهم وقدمهم جورج سيدهم مدحت جمال الشهير بـ "عاطف طفل فيلم الحفيد" والذى أصبح أحد أشهر أطفال الفن، ويدين لسيدهم بالفضل دائماً ويتحدث عنه بكل خير.

وفى حوار لنا مع الفنان مدحت جمال الذى تجاوز عمره الأن 50 عاما تحدث عن رحلته الفنية وعن دور الفنان جورج سيدهم فى حياته، وعن أبوته وحنانه على كل الأطفال الذين اكتشفهم وشاركوه العديد من الأعمال.

وقال الفنان مدحت جمال لليوم السابع أن بدايته الفنية كانت عندما أعلنت فرقة ثلاثى أضواء المسرح عن مسابقة لاختيار عدد من الأطفال عام 1971 للمشاركة فى مسرحية موسيقى فى الحى الشرقى وكان عمره وقتها 5 سنوات، فرأى والده الإعلان وقدم له فى المسابقة .

وأوضح طفل الحفيد أن لجنة الاختبارات كانت مكونة من الفنان جورج سيدهم والمخرجين نور الدمرداش وحسن عبدالسلام وسألته اللجنة ثلاثة أسئلة أجاب عنها كلها بالنفى ، قائلاً : " سألونى بتعرف تمثل ، قلت لهم لا ، بتعرف تغنى ، قلت لا، بتعرف ترقص ، قلت لا ، امال إيه اللى جابك ؟، قلت لهم معرفش بابا هو اللى جابنى، وفوجئت فى اليوم التالى بأنهم أرسلوا لى خطابا بأنى نجحت وسأشارك فى المسرحية"

وتحدث طفل الحفيد عن علاقته بالفنان جورج سيدهم قائلا:" كان بمثابة أب لى ولكل مجموعة الأطفال المشاركين ، ومن أكثر الفنانين الذين تعلقت بهم، وكان يخاف علينا خوفاً شديداً ويحرص على مصلحتنا، وحرص على أن يحتفل بعيد ميلادى وأعياد ميلاد الأطفال المشاركين فى المسرحية"

وتابع:" كان الفنان الراحل جورج سيدهم يطمئن قبل العرض أننا تناولنا العشاء وشربنا اللبن، وعملت معه فى أكثر من عمل فنى حيث شاركت بعد موسيقى فى الحى الشرقى فى مسرحية جوليو وروميت ، وفى مسلسل سباعية تختخ .





جورج سيدهم مع الاطفال (2) وكشف طفل الحفيد أن الفنان جورج سيدهم لغى العرض المسرحى لمسرحية جوليو وروميت فى أحد الأيام بسببه قائلا:" ارتفعت درجة حرارتى فى أحد الأيام وكنت مريض فلغى جورج سيدهم العرض وخسر وأعاد التذاكر للجمهور حتى لا يرهقنى بالعمل، وأرسل لى الطبيب إلى البيت، حيث كان يحرص على مصلحة وصحة الفريق الذى يعمل معه أكثر من أى شيئ، وظلت علاقتى به حتى وفاته"



جورج سيدهم مع الاطفال (4)



مدحت جمال فى الخليج 365



مدحت جمال (1)