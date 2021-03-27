شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز في أحضان أليكس رودريجيز من جديد بعد شائعات انفصالهم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسابيع الماضية، تقارير كثير تفيد بانفصال النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن خطيبها أليكس رودريجيز، بعد علاقة استمرت لفترة طويلة، ليعود الثنائي من جديد في احدث ظهور للنجمة عبر انستجرام، وهما يروجان لأحدى حملتهم الإعلانية التي يشاركا فيها.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن لوبيز وخطيبها عادا من جديد بعد سفر الثاني لجمهورية الدومنيكان من أجل الانضمام لها في تصوير احدى الحملات الاعلانية الجديدة.

ولم يعلن التقرير عن اذا كانت لوبيز قد عادت الى خطيبها رودريجيز من جديد، ولكن أكدت مصارد مقربة لهما انهم يتعاونان بشكل جيد في مشاريعهم التي تجمعهما سوياً وكان هذا المشروع هو احدهم.

واستطاع الثنائى جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز أن يكون من أجمل الـCOUPLES الذى ينتظره الملايين للظهور على الـ RED CARPET فى أى حفل ضخم او مهرجان فكانت كاريزما وتناغم الثنائى هى محط تركيز المصورين ووسائل الاعلام الفنية.