شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تهدى جمهورها أغنية "جنان بجنان" احتفالا بعيد ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها باللهجة المصرية، والتي تحمل إسم "جنان بجنان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، احتفالا بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم، وهى من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم .

وتقول كلمات الأغنية :

على فكره احلى ما في الحب جنانه

ما تيجي نتجنن ياحبيبي نتجنن

اصل انا قلبي تجنن بيك يا حبيبي

يا حبيبي بتجنن والله بتجنن

ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن

دي الدنيا حلوتها ان نحنا مع بعض نتجنن

يا حبيبي بتجنن

يلا جنان بجنان خلينا نعيش اللحظه اللي تخلينا نطير من فوق الأرض

نرجع سوى طفلين يتشاقو وقلوبنا بالافراح يتلاقو

نبقى انا وانت البعض

ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن

الدنيا تعبتنا قوي خالص ما تيجي نتجنن

انا وانت يا حبيبي خلاص حاجه وحده

والحب جمعنا طب ايه هيمنعنا

نفضل كده مع بعض انا وانت حبيبي

وايه اللي يمنعنا

ماالحب جمعنا

باسكال مشعلانى قررت طرح أغنية "جنان بجنان" نظرا للظروف التي مرينا بها مؤخرا ومنها فيروس كورونا والأوضاع التي عاشتها لبنان، وتتمنى أن تنال اعجاب الجميع .

يذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد.

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية : تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحه .