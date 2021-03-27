شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: المسرح عشقى الأول والأخير وبدونه أشعر أننى أعيش بلا أوكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الكبير محمد صبحى، عن عشقه الكبير للمسرح خلال مشواره الفنى، مؤكدا أن المسرح هو 90% من الهواء الذى يتنفسه، وبدونه يشعر كأنه يعيش بدون أوكسجين.



محمد صبحى

ونشر صبحى، صورة له من أمام مسرحه، صحبها بتعليق: "المسرح هو 90% من الهواء الذى أتنفسه، بدونه أشعر أننى أعيش بلا أوكسجين، فهو عشقى الأول والأخير فى الفن".





ويعد محمد صبحى الشهير ببابا ونيس، أيقونة المسرح وأحد عمالقته فى العصر الحديث وحاملى شعلة وراية بقائه كمؤسسة لها منهج ورسالة، وقواعد وآداب، بخلاف ما هو سائد الآن، فيكاد يكون محمد صبحى الوحيد الذى يمتلك رؤية ومنهج واضح ومستمر ودائم مثل الفرق والمسارح القديمة، فى مسرح يوسف وهبى والريحانى وعلى الكسار وغيرهم من رواد المسرح.

وإلى جانب عشقه للمسرح قدم محمد صبحى العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، التى تركت صدى وتأثيرا كبيرا وساعدت على تربية العديد من الأجيال، ومنها مسلسلات، فرصة العمر، رحلة المليون، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، ملح الأرض، أثر بشخصية بابا ونيس التى قدمها فى مسلسل عائلة ونيس فى العديد من الأجيال، كما قدم عددا من الأعمال السينمائية.