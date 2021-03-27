هكذا نعى يوسف الشريف المخرج هاني إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان يوسف الشريف، المخرج هاني إسماعيل الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

ونشر الشريف، صورة لـ"إسماعيل"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. رَحِم الله المخرج هاني إسماعيل وأدخله فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وأقيمت صلاة الجنازة على المخرج هاني إسماعيل بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر اليوم السبت، بمشاركة الفنانين أشرف زكي ونهال عنبر وسامح الصريطي والإعلامي طارق علام، ونُقل جثمانه إلى مثواه الأخير.

المخرج هاني إسماعيل قدّم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.