يوسف الشريف ينعي الراحل هاني إسماعيل

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم يوسف الشريف ، علي نعي المخرج هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد معاناته مع أمراض الشيخوخة، داعيةً الله إلهام أهله الصبر والسلوان.

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نشر يوسف الشريف صورة المخرج هاني إسماعيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، وعلق قائلًا:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله المخرج هاني إسماعيل وأدخله فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان”.

وقال الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية صباح اليوم ، إن عزاء المخرج هاني إسماعيل سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30

مارس بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

من جانب آخر يشارك يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل جديد يحمل اسم "كوفيد -25"، من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، يُنافس به من خلال فورمات جديد بالموسم الرمضاني، حيث أن المسلسل ينتمي لفئة الأعمال ذات 15 حلقة.

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