طرح فيلم "تعالوا مصر" لـ خالد النبوي ..3 إبرايل

ياسر رشاد - القاهرة - يضع الموسيقار هشام خرما لمسته الموسيقية في فيلم "تعالوا مصر" بطولة خالد النبوي لترويج السياحة المصرية، والمقرر عرضه رسميًا يوم السبت 3 أبريل المقبل.

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يشار إلي أن فيلم "تعالوا مصر " ترويجي عن الحضارة المصرية الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي وتم تصويره في عدد من المناطق الأثرية الشهيرة مع تسليطه الضوء على المشاريع المصرية الضخمة الجديدة، من بينها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة والأهرامات مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومختلف المناطق الأثرية على مستوى مصر وحتى المقابر المكتشفة حديثًا.

وانتهى خرما من تسجيل الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم الذي يحمل عنوان "Come to Egypt" أو "تعالوا مصر"، وأعدته وزارة السياحة

والآثار في إطار خطتها العالمية للترويج للمقاصد السياحية المصرية وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية مع نشر التوعية الشعبية للمواطنين عن المناطق الأثرية وتعريفهم بالحضارة التاريخية.

ومن جانبه أعرب هشام خرما عن فخره للمشاركة في هذا العمل الذي وصفه بـ"العالمي"، نظرًا لكونه فيلمًا يمثل مصر أمام العالم ويبرز سحر تاريخها وعراقة حضارتها القديمة، مع إبراز أه كنوزها الأثرية وبث دماء الترويج في شرايين السياحة الداخلية والخارجية، من منظور تعريفي وتوعوي لمصر وآثارها، مشيدًا برؤية المخرج تامر العشري المميزة في إخراج الفيلم، ودور المنتجين محمد السعدي وإيهاب جوهر، وحرصهما على إظهار الفيلم في أعلى جودة تمثل مصر

وحضارتها.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم الترويجي الجديد بشكل رسمي يوم 3 أبريل تزامنًا مع الحدث العالمي المنتظر "الرحلة الذهبية"، بنقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصري في التحرير إلى بيتها الجديد في متحف الحضارة، ويشهد الموكب التاريخي نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكًا و4 ملكات، ويتم بث المسيرة الملكية بشكل مباشر أمام أعين العالم أجمع.

ويستمر هشام خرما خلال وضعه موسيقى "تعالوا مصر" في مشاركته في أهم الفعاليات الدولية الخاصة بالترويج لمصر ومشاريعها وحضارتها، بعدما وضع لمسته الموسيقية مؤخرًا في تقديم الفيلم الدعائي لمدينة العلمين الجديدة من بطولة الفنان أحمد حلمي عبر أغنية "حلوة بلادي السمرا"، ومن قبلها وضعه موسيقى افتتاحية منتدى شباب العالم وموسيقى النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، كما يعد الفيلم الجديد أجدد أعماله الموسيقى التصويرية بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى وضعه موسيقى مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في السباق الرمضاني الماضي.