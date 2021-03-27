شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شهيرة: "كل ما أزور محمود ياسين فى المقابر لازم أزور أحمد زكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة شهيرة، عن كواليس شراء النجم الراحل أحمد زكي لمدفنه الخاص قبل 6 أعوام من رحيله، وذلك فى ذكرى رحيل النمر الأسود أحمد زكى، إذ أنه من مواليد 18 نوفمبر عام 1949.

وقالت شهيرة، لـ"الخليج 365"، أنا زرت محمود من 3 أيام في المقابر و كل ما بزوره لازم أزور أحمد زكى لان المقبرتين جنب بعض، و أنا اللى اشتريت له المقبرة قبل 6 سنوات من رحيله قولتله كده انت عندك مقبرة و ساعتها اتضايق منى قولتله الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، ورد عليا: لا معنديش مقبرة، ابقوا ادفنوني عندكم لما أموت".

وأضافت: " قعدت ابحث له عن مدفن بعد اتفاقي معه وكان محمود ياسين وقتها رئيساً لجمعية فناني وكتاب وإعلاميين الجيزة، وكانت الجمعية لها نشاطات اجتماعية وطبية وصحية، وتملك قطعة أرض خصصت كمقابر لأعضاء الجمعية، وتواصلت مع سكرتيرها الصحفى الراحل سيد فرغلي، وكان وقتها كله اتباع وقرر سيد بيع مدفنه لأحمد زكي لامتلاكه مدفن آخر لأن أحمد زكى كان مصمم يجيب مقبرة جنب مقبرتنا ".

وتحل اليوم ذكرى رحيل النمر الأسود أحمد زكى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث اتسم بقدرته ومهارته الكبيرة في اتقان الشخصيات ببراعة شديدة، وعشقه زملائه بالوسط الفني لما يتسم به من خلق عظيم، كما أحبه الجمهور كثيرا بسبب أدائه التمثيلى الرائعة الذى كان يظهر به في العديد من الأدوار التي ما زالت عالقة في أذهان محبيه في الوطن العربى، ولقبوه بـ "الامبراطور" و"النمر الأسود"، نسبة لأدواره الناجحة في السينما المصرية.