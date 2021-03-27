شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد عزت "طفل الوسية" يعلن إصابته بكورونا: "ضيف تقيل وتجربة بايخة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد عزت، إصابته وإصابة أفراد أسرته، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مؤكدا أنه فى طريقه إلى التعافى، واصفا إصابته بأنها "ضيف ثقيل وتجربة بايخة"، داعيا الله أن يهونها على الناس جميعا.



أحمد عزت فى الاختيار

وكتب عزت، عبر حسابه على فيسبوك: "ضيف تقيل جالى أنا والأسرة من أسبوع يدعى كورونا، والحمد لله فى طريقه للرحيل، تجربة بايخة، ربنا يهون على الناس جميعا".





والفنان أحمد عزت، يعد واحد من أشهر الوجوه التى شاركت بأعمال هامة حينما كان طفلاً، حيث سبق شارك فى العديد من الأعمال الفنية وأبدع فيها بمرحلة الطفولة بأدوار مثل الدكتور خليل حسن خليل فى مسلسل "الوسية"، وعلى البدرى صغيرا فى "ليالى الحلمية"، وحصل على العديد من أدوار البطولة والأدوار المهمة فى عدد من أهم الأعمال الدرامية، ومنها: "ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى، هى وغيرها، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثانى، حارة الشرفا، لا إله إلا الله، عدالة الإسلام، دمعة على خد القمر»، وغيرها من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى العديد من برامج ومسلسلات الأطفال ومنها:"بوجى وطمطم، أجمل الزهور، زهور من نور، حادى بادى، والبرلمان الصغير، وعلاء وصفاء والأصدقاء".



