شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج هاني إسماعيل في مسجد الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الراحل المخرج هانى إسماعيل إقامة عزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، كما أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والذى توفى أمس بعد تعرضه لوعكة صحية.

وحرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان المخرج هاني اسماعيل الذي أقيم ظهر اليوم من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، منهم الفنان اشرف زكي ونهال عنبر وسامح الصريطي والسيناريست ايمن سلامة والاعلامي طارق علام، ومن المقرر دفنه بمقابر الأسرة، وتوفي الراحل مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية.

المخرج هاني إسماعيل قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.

"سوق العصر" مسلسل اجتماعى يروى صراع الخير والشر فى المجتمع المصرى إبان أيّام ثورة يوليو، من خلال شخصية أحد الشباب الذى يضحى بنفسه فى سبيل الثورة، إلا أنه يجد نفسه فى صراع مع رموز الفساد والشر.