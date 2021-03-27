شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. صوت مصر محمد ثروت ضيف live مع As3ad عبر انستجرام ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل صوت مصر الفنان محمد ثروت ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة.

وسينضم أيضا إلى اللايف نجل النجم محمد ثروت، المخرج أحمد ثروت، والذي سيتحدث عن ذكرياته مع والده خلال الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، هذا بالإضافة إلى التحدث عن أعمالهما الفنية القادمة.



صوت مصر الفنان محمد ثروت والزميل الصحفي محمد أسعد

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.

ونجح البرنامج خلال الفترة الماضية في استضافة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من مصر والوطن العربي، أبرزهم النجمات هند صبري، ودرة، وبلقيس، وهبة طوجي، وفايا يونان، ومي سليم، وكارمن سليمان، ومحمد نور وآمال مثلوثي، ومينا عطا، وأحمد جمال، والمنشد الديني مصطفى عاطف، والممثلين الشباب أحمد حاتم وإسلام إبراهيم ورامز أمير.