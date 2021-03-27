البدء بتصوير الموسم الثاني لمسلسل "الوباء" الروسي

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"الخليج 365": بدأ المخرج السينمائي الروسي، يوري تيورين، بتصوير الموسم الثاني من مسلسل "الوباء" التلفزيوني الشهير.





أفادت بذلك شركة "1-2-3 Production" المنتجة للأفلام. وبحسب المخرج فإن الموسم الثاني سيختلف عن الموسم الأول للمسلسل تماماً.

وقال إن "شخصيات الموسم الأول حاولوا النجاة من الفيروس. أما في الموسم الثاني للمسلسل فإنهم يبحثون عن أماكن لهم في العالم المتغير الجديد".

وأوضح قائلا:" إننا انطلقنا من مبادئ قام عليها الموسم الأول لنصور قصة وجود أخرى".

يذكر أن المشاهدين والنقاد الروس والأجانب منحوا الموسم الأول للمسلسل الروسي تقييماً عالياً.

وقد اشترته منصة الإنترنت الدولية Netflix حيث دخل المسلسل في الأسبوع الأول لمشاهدته في قائمة أكثر الأفلام شعبية في 56 بلداً، ثم دخل المسلسل الروسي تصنيف أفضل المسلسلات الـ10 غير الناطقة باللغة الإنجليزية على المنصة الشهيرة.

جدير بالذكر أن تصوير الموسم الأول للمسلسل جرى قبل اندلاع الوباء العالمي لفيروس كورونا بكثير. ويروي قصة انتشار فيروس مميت من هونغ كونغ عبر العالم بأسره. وتنبأ سيناريو الفيلم في أهم المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا وتاريخ انتشاره في العالم، فضلا عن خطوط المصائر الدرامية لأبطال الفيلم.

المصدر: تاس