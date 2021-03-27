شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ومنى زكى ومحمد منير يعزون أسر حادث قطارى سوهاج وانهيار عقار جسر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم العزاء، فى ضحايا حادث تصادم قطارين فى سوهاج، أمس الجمعة، وأيضا انهيار عقار جسر السويس، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمحافظة القاهرة، داعين لهم بالرحمة شفاء جميع المصابين.

وعلقت النجمة أنغام، على صفحة التواصل الاجتماعى، قائلة: "لاحول ولاقوة إلا بالله.. خالص التعازي في ضحايا القطار، وخالص التعازي في ضحايا عقار جسر السويس، وقلوبنا ودعواتنا مع المصابين.. اللهم لطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين".



تغريدة انغام

فيما قالت منى زكى، عبر ستورى حسابها على انستجرام: "أنعى ببالغ الأسى، ضحايا حادث قطارى سوهاج، رحم الله شهداء الحادث وخالص التعازى لذويهم فى هذا المصاب الأليم.. تمنياتى بالشفاء للمصابين، ولمصرنا الحبيبة بالخير والاستقرار دائما".



منى زكى

كما حرص الكينج محمد منير، على عزاء أسر الضحايا، قائلا عبر حسابه على تويتر: "رحم الله ضحايا قطارى سوهاج، وألهم ذويهم الصبر والسلوان".



محمد منير

يأتى هذا فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع أنقاض العقار المنهار فجر اليوم بشارع الثلاجة المتفرع من جسر السويس بمحافظة القاهرة، للبحث عن المفقودين، وذلك بعد إنقاذ 24 شخصا مصابا وانتشال 5 حالات وفاة.

ورصد ”الخليج 365”، جهود الحماية المدنية، وأجهزة محافظة القاهرة لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين، حيث أكد شهود العيان أن العمال كانوا يستخدمون الأدوار الموجود بها مصنع الملابس فى المبيت على الرغم من تشميع أجهزة محافظة القاهرة للمصنع المدار بدون ترخيص بتاريخ 7 مارس الجارى.

وورد عن بعض الأهالى، أن العقار المنهار فجر اليوم كان يضم مصنعين للملابس موزعين بالبدروم والأرضى والثالث ومخزن للأقمشة، وكان يعمل به ما يقرب من 100 عامل من جنسيات سوريين وسودانيين.

وفى السياق، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام و6 حالات يتلقون العلاج، حالتهم مستقرة، بمستشفى السلام، حيث تفقد المحافظ المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام، ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.