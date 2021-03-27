شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء: يوسف الشريف يجسد دور "يوتيوبر" في مسلسل "كوفيد - 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤلفة إنجى علاء فى بيان صحفى، عن طبيعة الدور الذي يجسده النجم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد - 25" المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل موضحة أنها يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.



انجى علاء ويوسف اشلريف

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



كوفيد 25

وسبق وقالت إنجى علاء، إن مسلسل "كوفيد 25" ليس مأخوذ من مسلسل النهاية ورغم أنه 15 حلقة إلا أنه مسلسل صعب جدا، مضيفة: "معظم شخصيات المسلسل مرهقة وصعبة ومركبة، والمسلسل له علاقة بالفيروس وهو تطور لفيروس كورونا (خيالى)، وأتمنى أن يصل إلى الجمهور وينال إعجابهم".

وعن كيفية إقناع زوجها يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت إنجى علاء: "يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر إنه زوجى، وأنا سعيدة بأن زوجى يوسف الشريف فنان مميز وزوج رائع جدا".