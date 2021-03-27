شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الشخصيات التى قدمها النمر الأسود فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى رحيل النمر الأسود أحمد زكى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث اتسم بقدرته ومهارته الكبيرة في اتقان الشخصيات ببراعة شديدة، وعشقه زملائه بالوسط الفني لما يتسم به من خلق عظيم، كما أحبه الجمهور كثيرا بسبب أدائه التمثيلى الرائعة الذى كان يظهر به في العديد من الأدوار التي ما زالت عالقة في أذهان محبيه في الوطن العربى، ولقبوه بـ "الامبراطور" و"النمر الأسود"، نسبة لأدواره الناجحة في السينما المصرية.

- ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949 فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

- حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

- كانت بداية تعرف الجمهور عليه في مسرحية هالو شلبى.

- وقدم دور جرسون في الفندق الذي يتقن تقليد النجوم ويبحث عن فرصة لاكتشافه فنيا وكان لا يزال طالبا في معهد المسرح.



أحمد زكى

- بدأ احمد زكي مشوار النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت".

- كان أول دور بطولة مطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي".

- انتقل إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين في "مسلسل الأيام".

- وقدم أكثر من 60 فيلم حقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا.

- قدم الامبراطور العديد من الأعمال الفنية ما زالت خالدة فى أذهان المشاهدين.



أحمد زكى و وحيد حامد

- برع فى تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فيلم "ناصر 56" و شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في فيلم "السادات"

- تألق النمر الأسود في جميع الشخصيات الذى قدمها خلال مشواره الفنى.

- جسد شخصية "الرئيس" وشخصية "البواب" وشخصية "عميد الأدب العربي طه حسين" في مسلسل "الأيام".

- اتقن شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم "حليم" كما تألق في شخصية "الملاكم" و شخصية "معالى الوزير" و "السائق الفقير".

ومن أهم أفلام الإمبراطور: "أيام السادات، وناصر ٥٦، والهروب، والبرىء، وأحلام هند وكاميليا، وأرض الخوف، وزوجة رجل مهم، وشفيقة ومتولى، وإسكندرية ليه،وطائر على الطريق، النمر الأسود "، "والعوامة 70، وأبناء الصمت، ووراء الشمس والراقصة والطبال،والحب فوق هضبة الهرم، والبداية، والبيه البواب ،والراعى والنساء، وضد الحكومة، وسواق الهانم، واضحك الصورة تطلع حلوة، ومعالى الوزير، وحليم".

- نال جائزته الأولى عن فيلم "طائر على الطريق".

- تزوج أحمد زكي الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ورزقا بأبن وحيد هو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

- انفصل عن زوجته الفنانة هالة فؤاد بسبب الخلافات إذ أراد أحمد زكي من زوجته اعتزال التمثيل رفضت ذلك وحصل الانفصال.



أحمد زكى و سعاد حسنى



أحمد