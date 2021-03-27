شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ أنجلينا جولى بعد إعادة احياء قضية العنف المنزلى ضد براد بيت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن معركة الطلاق والانفصال بين نجما هوليوود أنجلينا جولى وبراد بيت، ستستمر لفترة طويلة، بعد الادعاءات التي انتشرت خلال الفترة الماضية والتي تفيد بإعادة احياء قضية العنف المنزلى التي تتقدم بها جولى ضد براد بيت فى المحكمة، والتي أشارت فيها إلى أنها ستقدم دليل مادى جديد لإثبات العنف المنزلى.

وبينما تنظر القضية أمام المحكمة، تواصل أنجلينا جولى، حياتها يومياً بشكل طبيعى، وذلك بعد تقارير إعلامية أكدت فيها استمرار معركة الطلاق، حيث ظهرت النجمة العالمية، فى صور نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، وهى تتسوق في أحد متاجر الأقمشة برفقه ابنتها شيلو صاحبة الـ 14 عاماً.

وظهرت جولى داخل المتجر كعادتها الأنيقة، حيث ارتدت فستان طويل من الكتان الأبيض، بينما ارتدت ابنتها شيلو تيشيرت وبنطلون قصيراً مه أحذية رياضية باللون الأسود، حيث انها كانت تساعد والدتها في سحب عربة المشتريات.



انجلينا جولى بعد الانتهاء من التسوق

ويذكر هنا أنه بعد حوالى خمسة سنوات في المحاكم، قررت النجمة صاحبة الـ45 عاماً، إعادة احياء معركتها للطلاق والانفصال، بادعاء جديد ودليل أخر يثبت تعرضها للعنف المنزلى على يد براد بيت، وفى تصريحات سابقة لمصادر مقربة من براد بيت، نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكدت أنه حزين بسبب تلك الادعاءات الجديدة التي تتهمها به جولى في المحكمة، حيث أنه كان يأمل في أن يكون هناك بعض المشاعر عقب الطلاق والانفصال تجمعهما.



انجلينا جولى مع ابنتها



جولى وابنتها فى احدى المتاجر

ويتشارك الزوجان، الأطفال، مادوكس 19 عامًا، وزهرة 16 عامًا، وباكس 17 عامًا، وشيلو 14 عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان 12 عامًا، ويقومان بتجزئة الحضانة والترتيبات المالية بينهما منذ عملية الانفصال.

وكانت قد كشفت بعض الوثائق التي حصل عليها The Blast، ان مشادة نشبت بين براد بيت وابنه مادوكس في عام 2016 كانت هي القشة الأخيرة لأنجلينا، التي تقدمت بعدها بأوراق تشير إلى أنها وأطفالها على استعداد لتقديم شهادة واثبات لدعم مزاعم العنف المنزلى.