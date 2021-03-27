شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تكشف تفاصيل أغنية "جنان بجنان" وتطرحها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تطرح اليوم أغنية جديدة تحمل إسم "جنان بجنان" تزامنا مع عيد ميلادها وهى من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى، وتظهر من خلالها ب 3 شخصيات كرتونية .

وأضافت في تصريحاتها أنها قررت طرح أغنية "جنان بجنان" نظرا للظروف التي مرينا بها مؤخرا ومنها فيروس كورونا والأوضاع التي عاشتها لبنان، مشيرة أن الأغنية مفاجأة للجميع، وتتمنى أن تنال اعجاب الجميع .



باسكال مشعلانى

يذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد.

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية : تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحه .