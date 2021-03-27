صور| جنازة المخرج هاني إسماعيل بمسجد الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك عدد من الجمهور في توديع المخرج الراحل هاني إسماعيل إلى مثواه الأخير بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر الجنازة من الفنانين أشرف زكي ونهال عنبر وسامح الصريطي والإعلامي طارق علام.

وتُوفي المخرج هاني إسماعيل، مساء الجمعة، نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

المخرج هاني إسماعيل قدّم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.