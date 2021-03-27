"تعب من القعدة".. صلاح عبدالله ينعى هاني إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان صلاح عبدالله، المخرج هاني إسماعيل، الذي رحل اليوم 27 مارس الجاري.

نشر"عبدالله" صورة الراحل هاني إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" كان عنده مشروع نفسه يرجع بيه للشغل، كان نفسه يرجع يشتغل، تعب من القعدة، تواصل مع جهات إنتاجية كتيرة كتير، بعضهم رد بالإعتذار، وبعضهم رد بالتسويف، وبعضهم رد بعدم الرد، ثم جاء رد الرحمن ياهاني وما أعظمه رد، ففي الجنة ونعيمها بعفوه ورحمته ياطيب القلب يا طاهر الوجدان واللسان هاني إسماعيل".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

المخرج هاني إسماعيل قدّم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.