فن ومشاهير

أيمن سلامة يشارك في تشييع جثمان المخرج هاني إسماعيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصل المؤلف والسيناريست أيمن سلامة، منذ قليل، لمسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، لتوديع المخرج هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

المخرج هاني إسماعيل قدّم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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