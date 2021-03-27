سمية الخشاب تواصل تصوير "موسى" لتلحق بالسباق الرمضاني

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة سمية الخشاب تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

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قصة مسلسل "موسى"

تدور أحداث المسلسل في الخمسينات مرورا بالستينيات، أثناء احتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية

أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

فريق عمل مسلسل "موسى"

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى،

سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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