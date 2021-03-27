(في ذكرى وفاته).. محطات في حياة الإمبراطور أحمد زكي

ياسر رشاد - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى وفاة الإمبراطور النجم الراحل أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا بجسده، ولكن مازالت أعماله خالدة في أذهان الملايين من جمهوره على مر العصور.

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(تعرف على) أشهر أغاني أحمد زكي في ذكرى وفاته

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن صائد الجوائز أحمد زكي : -

كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد (وكان يقلد الفنان محمود المليجي).

بينما أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي.

أول بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي.

توالت عليه العديد من الأفلام منها: إسكندرية ليه،

الباطنية، طائر على الطريق، العوامة 70، عيون لا تنام، النمر الأسود، موعد على العشاء، البريء، زوجة رجل مهم، والعديد من الأفلام التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجماهير والنقاد على السواء.

أول جوائز النمر الأسود

نال جائزته الأولى عن فيلم "طائر على الطريق".

تألق أحمد زكي في تجسيد شخصيات من الطبقة الفقيرة، البعيدة عن شخصية الأفندي التركي، وراح في كل مرة يقدم وجهاً أكثر صدقاً للمصري الأصيل.

جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56 وشخصية الرئيس محمد أنور السادات في

فيلم أيام السادات وشخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام وشخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم حليم.

تزوج من الفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد وأنجبا ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي الذي شارك مع والده وجسّد شخصيه عبد الحليم الشاب في فيلم حليم لكنهما انفصلا قبل وفاتها.

مخرجين تعامل معهم أحمد زكي في أفلامه

تعامل مع أبرز مخرجي السينما المصرية وبالتحديد مخرجي الواقعية الجديدة من أمثال عاطف الطيب في البريء والهروب، ومحمد خان في موعد على العشاء، العوامة وأيام السادات وداوود عبد السيد في أرض الخوف، واختاره يوسف شاهين لفيلم إسكندرية... ليه؟ وشريف عرفة في اضحك الصورة تطلع حلوة وأيام السادات.

وتعامل أيضاً مع إيناس الدغيدي في امرأة واحدة لا تكفي وإستاكوزا

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