الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج (هزر فزر مع لولي)

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أولى حلقات برنامج "هزر فزر مع لولي"، الذى تقدمه الفنانة ليلى أحمد زاهر، اليوم، السبت، ومن المقرر أن يذاع عبر شبكة قنوات CBC.

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تقوم فكرة البرنامج على المنافسات ولكن من نوع جديد بين أشهر نجوم الفن ومنهم : "أحمد زاهر، هيدي كرم، أحمد السعدني، يعرض يومي السبت والأحد في العاشرة مساء.

آخر أعمال ليلى زاهر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" وشاركها البطولة كل من شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود.

وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: " أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاوري، تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد

الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

قصة مسلسل "في بيتنا روبوت"

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.

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