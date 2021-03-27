(تعرف على) أشهر أغاني أحمد زكي في ذكرى وفاته

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع النجم الراحل أحمد زكي بإدائه المميز أن يخطف قلوب الملايين من محبي السينما، ماجعله يُلقب بالنمر الأسود، كما قدم عدد كبير من الأغنيات التي يصعب على كثير من المطربين تقديمها خلال أعماله.

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وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها أبرز أغاني النمر الأسود في ذكرى وفاته:-

"أنا بيه"

قدم أحمد زكي خلال أحداث فيلم "البيه البواب" شخصية رجل

يدعى "عبدالسميع"، وغنى خلال العمل "أنا بيه" من ألحان الموسيقار عمار الشريعي، وهي إحدى الأغنيات العالقة في أذهان جمهوره.

"أيوة يا دنيا يا بنت الإيه"

قدم النجم أحمد زكي أغنية "أيوة يا دنيا يا بنت الإيه" ضمن أحداث فيلم "مستر كراتيه" ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل.

أغنية "أنا في اللابوريا"

قُدمت أغنية "أنا في اللابوريا" لأول

مرة في فيلم "كابوريا" وتم إعادة غنائها من الكثير من المطربين أحدثهم المطرب شريف إسماعيل وفرقة أيامنا الحلوة.

أغنية "الدربندوخ"

تعد أحد أشهر الأغاني التي قدمها أحمد زكي والتى قُدمت من ضمن أحداث فيلم "البيضة والحجر " والتى تم توظيفها دراميًا باحترافية هي وباقي أغاني الفيلم.

أغنية "استاكوزا"

قدم النجم الراحل أحمد زكي من ألحان مودي الإمام عدد من الأغنيات الخفيفة المميزة منها أغنية "استاكوزا" في فيلم حمل نفس الاسم من إخراج إيناس الدغيدي.

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