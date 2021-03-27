سكتة قلبية تنهي حياة الكاتب الأمريكي لاري ماكمورتري

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مارس - 2021 2:09 مساءً

توفي الكاتب الأمريكي لاري ماكمورتري الذي اشتهر بمشاركته في كتابة سيناريو فيلم “بروكباك ماونتن” عن 84 عاماً.

وأوضحت مديرة أعماله، أماندا لوندبرج أن “لاري ماكمورتري توفي في 25 آذار جرّاء سكتة قلبية”.

وأشارت، في بيان، إلى أن الكاتب “كان محاطاً بأحبائه الذين كان يعيش معهم، ومنهم شريكته القديمة في الكتابة ديانا أوسانا وزوجته نورما فاي وكلابهما الثلاثة”.

كذلك كان نجله المغني جيمس ماكمورتري وحفيده حاضرين، وسيوارى الفنان الثرى في مسقطه ولاية تكساس.

وحصل لاري ماكمورتري عام 2006 مع ديانا أوسانا على جائزة أوسكار عن سيناريو “بروكباك ماونتن” المقتبس من قصة قصيرة لآني برولكس، وهو فيلم من نوع “الوسترن” المفضل لديه، من خلال منظور علاقة حب مثلية بين اثنين من رعاة البقر.

وأثار هذا الموضوع الجديد إعجاب الجمهور، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في دور السينما، وحصل على جائزة أوسكار لأفضل مخرج وترشيح في فئة أفضل فيلم روائي.

ولماكمورتري الذي وصفه أحد ناشري مؤلفاته بأنه “فلوبير السهول الكبرى”، نحو ثلاثين رواية أكثرها نجاحاً “لونسام دوف” وأكثر من أربعين سيناريو.

وكانت روايته “هورسمان، باس باي” باكورة شهرته في مطلع ستينيات القرن العشرين، وتم اقتباسها للسينما تحت عنوان “هاد” مع بول نيومن وباتريشيا نيل.

كذلك كان موضوع رعاة البقر والريف الأمريكي حاضراً في روايته “ذي لاست بيكتشر شو” التي حوّلها بنفسه سيناريو للفيلم الذي يحمل العنوان نفسه من إخراج بيتر بوجدانوفيتش عام 1971 وحصل عنه على ترشيح لجائزة الأوسكار.

ومن رواياته الأخرى التي اقتُبست سينمائياً “تيرمز أوف إنديرمنت”، وقاد فاز الفيلم المستند إليها من بطولة جاك نيكولسون وشيرلي ماكلين ودبرا وينغر على أوسكار أفضل فيلم روائي عام 1983.

وافتتح ماكمورتري الشغوف بالكتب في نهاية الثمانينيات إحدى أكبر المكتبات المستقلة في الولايات المتحدة في بلدة آرتشر سيتي الصغيرة في تكساس حيث ولد، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.