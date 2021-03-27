محيي إسماعيل يثير الجدل بـ"الجلباب" في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الفنان المصري محيي إسماعيل، إعجاب وفضول جمهور النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بارتداء الجلباب.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء الجمعة، في ساحة معبد الكرنك، والذي شهد تكريمه مع مجموعة من نجوم السينما الأفريقية.



وداعب الحضور بقصة الجلباب الذي اشتراه من الأقصر بعد اكتشافه أن البدلة التي أحضرها من القاهرة لارتدائها في حفل الافتتاح بدون بنطلون، وفشل في العثور على بنطلون مناسب فاشترى الجلباب بمبلغ 600 جنيه، استجابة لاقتراح الفنان محمود حميدة الذي نصحه أن يحول محل إقامته إلى الأقصر.





واعتاد الفنان محيي إسماعيل اعتاد في الفترة الأخيرة جذب انتباه الصحفيين والكاميرات في المهرجانات الفنية، حيث تصدر موقع يوتيوب في مهرجان الإسكندرية السينمائي العام قبل الماضي، عندما سأله مراسل قناة تليفزيونية عن رأيه في دور إياد نصار الذي جسد دور الضابط الإسرائيلي في فيلم "الممر" بطولة أحمد عز فرد عليه بانفعال شديد: "أنا أفضل واحد"، شفت دوري في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي.. إيه تاني".

يذكر أن مهرجان الأقصر السينمائي قام بإلغاء الفعاليات الفنية التي كان من المقرر إقامتها في الافتتاح بسبب حادث قطاري سوهاج، الذي وقع الجمعة.

ويقدم المهرجان لجمهوره 12 فيلما من الأفلام المشاركة بالمسابقات الرسمية للمهرجان، بجانب برنامج العروض خارج المسابقة الرسمية، وبرامج عروض بانوراما مصرية، وتكريم عظماء كرة القدم الأفريقية، والمئوية الثانية للأديب الروسي، فيودور دوستويفسكي.