أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع

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"الخليج 365" من بيروت: أحيت المغنية المصرية أنغام حفلاً غنائياً ضخماً بساحة مركز المنارة بحضور كامل العدد رغم برودة الجو الشديدة ووسط إجراءات احترازية.

إعتلت انغام علي خشبة المسرح في التاسعة تقريبًا وبمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات وبدأت وصلتها بأغنية "كل ما نقرب لبعض" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي اذابت برودة الجو .

وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: "نورتوني وحشتوني" لتستكمل وصلتها الطربية بأغاني "حالة خاصة جدا" ،"بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك" .. وغيرها ممن قدمتها بناء على طلبات محبيها.

يقام الحفل ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدى ٣ أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ومن المقرر أن يحيي النجم تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم ٢ أبريل القادم ويشاركه في هذه السهرة الفنان رامي جمال.

