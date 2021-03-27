شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور جديدة من كواليس تصوير حكاية "لو كنت يوم أنساك" بمسلسل حلوة الدنيا سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان طارق الإبيارى، عن صور جديدة من كواليس حكاية "لو كنت يوم أنساك"، وهى الحكاية السابعة من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للفنانة هنا الزاهد، التى تعرض اليوم السبت، على قناة dmc الساعة 7.15 مساء، وهى من إخراج خالد الحلفاوى ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج كريم أبو ذكرى.



هنا الزاهد مع طارق الإبيارى وأحمد حاتم

ونشر الإبيارى، صورا جمعته بأبطال القصة هنا الزاهد، وأحمد حاتم عمر، وأحمد جمال سعيد، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "بسم الله توكلنا على الله".



سيلفى حلوة الدنيا سكر

وعرضت قناة dmc على مدار الأسابيع الماضية حكايات "ساندى كراش"، وشارك هنا الزاهد البطولة محمد كيلانى، "الجريمة لا تفيد" وشارك فى بطولتها محمود عبد المغنى، الثالثة "المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى أحمد سلطان، الرابعة "لا سحر ولا شعوزة" بمشاركة محمد كيلانى، الخامسة "9 خطوات لقلب الرجل" وشارك فيها محمد الشرنوبى، السادسة "قولى لأحمد" وشارك فيها عمر الشناوى وهشام إسماعيل.



طارق الإبيارى وأحمد جمال سعيد

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، ويعرض يوميًا على قناة dmc فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهراً.















