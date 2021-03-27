شكرا لقرائتكم خبر عن طارق علام من جنارة هاني إسماعيل: أدعو نقابة السينمائيين لتكريمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي طارق علام، أثناء وجوده في تشييع جثمان المخرج هاني إسماعيل الذي أقيم داخل مسجد الحصري بمنطقة أكتوبر أننا فقدنا قيمة فنية كبيرة ومخرج قدم عدد من الأعمال المهمة منها مسلسل سوق العصر وغيره، وأدعو نقابة المهن السينمائية تكريمه بشكل يليق به، وكانت تجمعني به علاقة صداقة قوية .

وحرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان المخرج هاني اسماعيل الذي أقيم من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، منهم الفنان اشرف زكي ونهال عنبر وسامح الصريطي والسيناريست ايمن سلامة والاعلامي طارق علام، ومن المقرر دفنه بمقابر الأسرة، وتوفي الراحل مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية.

المخرج هاني إسماعيل قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.

"سوق العصر" مسلسل اجتماعى يروى صراع الخير والشر فى المجتمع المصرى إبان أيّام ثورة يوليو، من خلال شخصية أحد الشباب الذى يضحى بنفسه فى سبيل الثورة، إلا أنه يجد نفسه فى صراع مع رموز الفساد والشر.