شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تكشف لـ ”الخليج 365” عن طقوس الاحتفال بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم عيد ميلاد النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى التي قدمت عدد من الاغانى الناجحة في مشوارها الغنائى والتي تتميز عن غيرها في طريقة الأداء.

وبمناسبة عيد ميلادها اختصت النجمة باسكال مشعلانى ”الخليج 365” طقوس احتفالها هذا العام قائلة في تصريحات خاصة أنها تحتفل السنة دى وسط إبنها وجوزها للسنة الثانية في المنزل بسبب فيروس كورونا .

وكانت أبرز أعمال باسكال مشعلاني: راحت عليك، ووصفة للنسيان، وأجمل من كده، وبنادي، وسماح، وولا ده ولا ده، والواد المعجباني، وقلبك قاسي، ومش وقت البدك، وبلدينا، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

يشار إلى أن باسكال مشعلاني، قد انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد.

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية : تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحه .