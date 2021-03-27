شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاة جورج سيدهم .. سبب وفاء دلال عبد العزيز لنجم الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنان جورج سيدهم بعد تقديمه عدد من الأعمال المهمة سواء في المسرح أوالتليفزيون او السينما، وفى ذكرى وفاته دائما تتحدث الفنانة دلال عبدالعزيز عن الراحل جورج سيدهم، حيث بدأت علاقتها بجورج سيدهم في كواليس تصوير مسلسل "أصيلة" الذي عُرض عام 1980، وكان أول أعمالها الفنية وقدمها بعدها للمخرج حسن عبدالسلام وسمير غانم اللذان كانا يقدمان مسرحية "أهلاً يا دكتور" كما أكدت فى تصريحاتها التليفزيونية قبل ذلك فى عدد من البرامج .

وأكدت دلال عبد العزيز، أن جورج سيدهم رفض أن يتوسط لها لأن الفن ليس بالواسطة، وأن سمير غانم اقتنع بها في مشهد على المسرح انطلقت منه.

جورج سيدهم يعد واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر، والذى قدم خلال حياته الكثير من الاعمال الناجحة ولا ينسي احد ادواره في السينما واسكتشاته في فرقة الثلاثي وتجسيده الادوار النسائية التي لاقت استحسان كبير لدي الجمهور.

قدم الفنان جورج سيدهم، الكثير من الأعمال الكوميدية الرائعة، التى أسعدت المشاهدين، كما أنه حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961.

كان« سيدهم» يستطيع تقليد العديد من الشخصيات، وفى المرحلة الثانوية حتى ظهرت موهبته فى التمثيل، وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، وبدء مشواره الفنى فى التليفزيون مع الضيف أحمد والفنان سمير غانم من خلال تقديم فقرة « الشحاتين حول العالم» فى برنامج «مع الناس».

وقدم سيدهم العديد من الأعمال الناجحة منها "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات"، وتوقف عن العمل منذ وقت طويل بعدما أصيب بالشلل، مما أثر على مركز الكلام.

سيدهم لم يكن يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، وبالفعل لم يفكر الفنان جورج سيدهم فى الزواج الإ بعد أن أتم عامه الخمسون فتزوج من الدكتورة ليندا مكرم وهى دكتورة صيدلانيه.

عشق سيدهم للفن لم يكن له حدود ففي احدي المرات كاد يموت بسبب تعرضه للتسمم في مسرحية المتزوجون بسبب مشهد البيض حيث كان مطلوب منه اكل كميات كبيرة منه كل يوم عرض الأمر الذي كاد أن يتسبب في كارثة.