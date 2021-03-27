خطيبة بروكلين بيكهام تقدم على فعل غريب لتخليد قصة حبهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اعتمدت الممثلة الأميركية نيكولا بيلتز خطيبة عارض الأزياء بروكلين بيكهام نجل ديفيد وفيكتوريا بيكهام طريقة غريبة وفريدة من أجل تخليد قصة حبهما.

شاركت نيكولا (26 عاماً) عبر خاصية “الستوري” على “انستغرام” صورة قلادتين غريبتين من الذهب وأشارت لخطيبها بروكلين في المنشور وكتبت على الصورة: “لقد حولّت ضروس العقل الخاصة بنا لقلادتين”، ووصفت بروكلين بصديقها المفضل.

تحويل نيكولا ضرسي العقل الخاص بها وخطيبها إلى قلادتين ذهبيتين أثار دهشة واستغراب المتابعين من فكرتها اللافتة للنظر لتخليد حبهما قبل إقامة حفل زفافهما المنتظر بعد انتهاء فترات الإغلاق.

وذكرت عدة تقارير صحافية أن زفافهما سيكون بتكلفة 4 ملايين جنيه إسترليني أي ما يزيد على 5 ملايين دولار أميركي.

وأبدى بروكلين (22 عاماً) إعجابه الشديد بفكرة القلادة التي ابتكرتها خطيبته، وشارك بدوره صورة قلادته عبر خاصية “الستوري” على “انستغرام” ووصفها بأنها أفضل هدية حصل عليها.

وأشار في منشوره لخطيبته نيكولا معلقاً: “أفضل هدية من أعز أصدقائي وخطيبتي الرائعة، أحبك بجنون”، مضيفاً أن نيكولا أفضل شيء حدث له على الإطلاق.

تواعد نيكولا وبروكلين لمدة ثمانية أشهر في عام 2019 وبعدها تقدم بطلب الزواج منها وقدم لها خاتماً ألماسياً تبلغ قيمته 250 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 345 ألف دولار، وأعلنا خطبتهما في الـ11 من شهر يوليو العام الماضي.

وتساعد فيكتوريا وديفيد نجلهما بروكلين في إيجاد منزل الزوجية المناسب، وأفادت تقارير صحافية بأن والدي بروكلين عرضا عليه منزل بمدينة لندن هدية الزفاف.