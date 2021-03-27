زينة متهمة بسرقة وتقليد هذة النجمة.. إليكم التفاصيل !

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية زينة البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد “كله بالحب” المنتظر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2021، وذلك عبر حسابها في موقع “انستغرام”.

وظهرت زينة في البرومو بشكل اجتماعي كوميدي عبر شخصية “دهب” التي تهتم بممارسة الرياضة ولديها صفات أخرى كثيرة، فهي متزوجة وتهتم بمظهرها وتتمتع بحس كوميدي.

وفور طرح البرومو دارت تكهنات الجمهور حول اقتباسه من مسلسل “بـ100 وش” الذي قدّمته النجمة المصرية نيللي كريم في رمضان الماضي.

التكهنات تدور حول أن زينة تقود عصابة للسرقة كما كانت تفعل نيللي كريم مع آسر ياسين في مسلسلهما، عزز ذلك ظهور الفنان مصطفى درويش في ثوب المُنفِّذ للعمليات وهو الدور نفسه الذي قام به في مسلسل “بـ100 وش”.

وتلقت زينة التهاني من محبيها الذين تداولوا جملاً تضمنها البرومو، وكذلك أصدقائها الفنانين الذين أشادوا بالبرومو. ومن بين هؤلاء النجوم: نادية الجندي، إنجي وهدان، راغدة شلهوب، لطيفة، فريال يوسف، وغيرهم.

وظهر في البرومو الدعائي أيضاً الفنان المصري أحمد السعدني، رغم تلويحه بالانسحاب من دراما رمضان المقبل حسبما كتب على موقع “فيسبوك”.

وقال السعدني في منشوره: “المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني وعوضنا عليك يارب، التفاصيل لاحقاً”.

وكانت زينة قد قالت في تصريحات تلفزيونية إنها تحضّر لهذا العمل منذ خمسة أشهر، عندما كانت لديها فكرتان للاختيار بينهما واستقرت على العمل الحالي الذي يحمل اسم مؤقت هو “زي بيت الوقف”.

لذلك قالت زينة إن اسم المسلسل سيتغير خلال الأيام المقبلة، موضحةً أنها ستعمل لأول مرة مع الفنانة القديرة صابرين، وأضافت: “هيكون بيني وبينها وأن تو مفاجأة للجمهور”.

ويشارك في المسلسل أيضاً أحمد السعدني ومصطفى درويش، وهو عمل “درامي اجتماعي لايت” يتضمن قصة مؤثرة وقصص حب ومشاكل ومشاجرات لكنه لن يتطرق لجريمة قتل.

وتابعت زينة: “بقدم شخصية (دهب) في المسلسل وهي من عِيلة غنية جداً وهتشوفوني في شخصية (فلاحة)”.

يذكر أن زينة شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “جمع سالم” وناقشت من خلاله قضية “التبني”، وحظي المسلسل وقتها بقبول جماهيري واسع.