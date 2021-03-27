في “مرارة الحب”… أيمن يقضي في حادث سير وجوليا تعترف بحبها لأمير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يحظى المسلسل التركي “كان يا مكان في تشوكوروفا” بنسبة مشاهدة عالية، وبدأت محطة “أم تي في” أخيراً بعرضه مدبلجاً على شاشتها بعنوان “مرارة الحب”، ولقي إعجاباً كبيراً لدى المشاهد اللبناني. وتثير نهاية المسلسل فضول المشاهدين ومعرفة نهاية قصة الحب الثلاثية بين أيمن وأمير وجوليا.

المسلسل ما زال يعرض حتى الآن في تركيا بموسم ثالث، وشهد تطورات مفاجئة حيث يموت أيمن بعد تعرّضه لحادث سير ومحاولة أمير إنقاذه.

وبعد موت أيمن، تتحرك مشاعر جوليا ناحية أمير وتعترف له بحبها، في وقت بدأ فيه الأخير علاقة مع امرأة أخرى بعدما أخبرته جوليا أنّ زواجهما على الورق فقط وأنّها بقيت معه من أجل طفليها.

ستكون الحلقة 100 هي نهاية الموسم الثالث، وأعلن عن موسم رابع من المسلسل، وتسبب هذا الاعلان بموجة غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشركة المنتجة للعمل، إذ اعتبروا أنه يجب إنهاء المسلسل لأنّ أحداثه أصبحت مختلفة عن القصة الحقيقية وأن التطويل والمط ليس في صالح العمل.